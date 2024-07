Dukat 1662 DL "Gdańsk" (Polska, Jan II Kazimierz)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Dukat 1662 "Gdańsk" ze znakiem DL. Jest to złota moneta z okresu Jana II Kazimierza wybita w mennicy gdańskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 440 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 14 500 EUR. Licytacja odbyła się 26 września 2022.

