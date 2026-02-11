flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga58 g
  • Średnica47 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwutalar
  • Rok1733
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (40)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2156 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 16 000 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanAU55 NGC
Cena
7435 $
Cena w walucie aukcji 27000 PLN
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 25 maja 2025
SprzedawcaWójcicki
Data25 maja 2025
StanVF
Cena
3870 $
Cena w walucie aukcji 14500 PLN
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Künker - 25 września 2024
SprzedawcaKünker
Data25 września 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Numimarket - 16 maja 2023
SprzedawcaNumimarket
Data16 maja 2023
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 6 października 2022
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Wójcicki - 6 października 2022
SprzedawcaWójcicki
Data6 października 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanAU
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 20 listopada 2021
SprzedawcaHöhn
Data20 listopada 2021
StanAU
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Künker - 21 lipca 2021
SprzedawcaKünker
Data21 lipca 2021
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Niemczyk - 17 października 2020
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Niemczyk - 17 października 2020
SprzedawcaNiemczyk
Data17 października 2020
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 25 sierpnia 2019
SprzedawcaHöhn
Data25 sierpnia 2019
StanXF
Cena
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Marciniak - 13 lutego 2019
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Marciniak - 13 lutego 2019
SprzedawcaMarciniak
Data13 lutego 2019
StanAU55 NGC
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanXF
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Marciniak - 12 lutego 2018
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Marciniak - 12 lutego 2018
SprzedawcaMarciniak
Data12 lutego 2018
StanAU55 NGC
Cena
******
******
Polska Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" na aukcji Höhn - 28 października 2017
SprzedawcaHöhn
Data28 października 2017
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwutalar 1733 Augusta II Mocnego "Śmierć króla Augusta II" wynosi 4700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwutalar z datą 1733 "Śmierć króla Augusta II"?

Aby sprzedać dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

