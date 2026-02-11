Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga58 g
- Średnica47 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDwutalar
- Rok1733
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2156 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 16 000 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2011.
Ile kosztuje srebrna moneta dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwutalar 1733 Augusta II Mocnego "Śmierć króla Augusta II" wynosi 4700 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dwutalar z datą 1733 "Śmierć króla Augusta II"?
Aby sprzedać dwutalar 1733 "Śmierć króla Augusta II", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.