Monety okolicznościowe Dwutalar Augusta II Mocnego - Polska

Dwutalar 1733

Śmierć króla Augusta II
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1733R4040
