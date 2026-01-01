Katalog
Aukcje
Taryfy
Grading NGC
Grading PCGS
USD
USD
· Dolar amerykański
EUR
· Euro
GBP
· Funt szterling
CHF
· Frank szwajcarski
PLN
· Złoty polski
RUB
· Rubel rosyjski
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Zaloguj się
Wyszukiwanie obrazem
Anulować
Na aukcjach
W katalogu
Polska
Okres:
1506-2020
1506-2020
Zygmunt I Stary
1506-1544
Zygmunt II August
1545-1572
Stefan Batory
1577-1586
Zygmunt III
1587-1632
Władysław IV
1632-1648
Jan II Kazimierz
1649-1668
Michał Korybut
1669-1673
Jan III Sobieski
1674-1696
August II Mocny
1697-1733
August III
1734-1763
Stanisław II August
1764-1795
Zabór Austriacki
1774-1794
Zabór Pruski
1796-1818
Wolne Miasto Gdańsk
1808-1812
Księstwo Warszawskie
1807-1815
Królestwo Kongresowe
1815-1835
Wolne Miasto Kraków
1815-1846
Zabór Rosyjski
1832-1850
Królestwo Polskie
1917-1918
II Rzeczpospolita
1919-1939
Wolne Miasto Gdańsk
1923-1939
Niemiecka okupacja
1939-1943
PRL
1949-1990
III RP przed denominacją
1990-1995
III RP po denominacji
1995-2020
Główna
Katalog
Polska
1733
Monety Polski 1733 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Okolicznościowe
Monety okolicznościowe
Dwutalar 1733 Śmierć króla Augusta II
Średnia cena
4700 $
Sprzedaży
0
40
Kategoria
Rok
Szukaj