8 escudo 1791 IJ (Peru, Karol IV)

Sprawdź aktualną cenę monety peruwiańskiej 8 escudo 1791 ze znakiem IJ. Jest to złota moneta z okresu Karola IV. Rekordowa cena należy do pozycji 1541 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 3600 USD. Licytacja odbyła się 25 czerwca 2022.

