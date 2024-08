8 Escudos 1791 IJ (Peru, Karl IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der peruanischen Münze 8 Escudos 1791 mit Markierung IJ. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl IV und wurde vom Münzamt in Lima geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1541, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Juni 2022.

Erhaltung UNC (3) AU (18) XF (36) VF (54) Erhaltung (slab) MS61 (1) AU58 (6) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) VF30 (1) DETAILS (4) Service NGC (17) PCGS (4)

