Talar 1850 B. Bergsegen-des Harzes (Hanower, Ernest August I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hanowerskiej Talar 1850 ze znakiem B. Bergsegen-des Harzes. Jest to srebrna moneta z okresu Ernesta Augusta I wybita w mennicy Hanower. Rekordowa cena należy do pozycji 4967 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 1300 EUR. Licytacja odbyła się 28 września 2023.

Stan PROOF (1) UNC (11) AU (17) XF (48) VF (62) F (2) Brak oceny (3) Stan (slab) MS65 (2) MS64 (1) MS62 (1) AU50 (1) Serwis PCGS (3) NGC (2)

