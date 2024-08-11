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Hanower Okres: 1813-1866 1813-1866

Srebrne monety Talar Ernesta Augusta I - Hanower

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Talar 1838

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1838 A 0 111
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Talar 1838-1840

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1838 A 0 1041839 A 0 1431840 A 0 50
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Talar 1840

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1840 A 0 19
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Talar 1840-1841

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1840 A 0 491840 S 0 1021841 A 0 33
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Talar 1841-1849

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1841 S 1 731842 A 0 451843 A 0 231844 A 0 251844 B 0 01845 B 0 291845 A 0 561846 A 0 591846 B 0 91847 B 0 01847 A 0 671848 A 1 1301849 A 0 24
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Talar 1848-1851

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1848 B 0 1781849 B 0 1581849 B HARZ-SEGEN 0 931850 B Bergsegen-des Harzes 0 1441851 B Bergsegen-des Harzes 1 212
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