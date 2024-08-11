Hanower Okres: 1813-1866 1813-1866
Srebrne monety Talar Ernesta Augusta I - Hanower
Talar 1838
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1838 A 0 111
Talar 1838-1840
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1838 A 0 1041839 A 0 1431840 A 0 50
Talar 1840
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1840 A 0 19
Talar 1840-1841
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1840 A 0 491840 S 0 1021841 A 0 33
Talar 1841-1849
Talar 1848-1851
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1848 B 0 1781849 B 0 1581849 B HARZ-SEGEN 0 931850 B Bergsegen-des Harzes 0 1441851 B Bergsegen-des Harzes 1 212
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