20 marek 1873 C "Prusy" (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 20 marek 1873 "Prusy" ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Frankfurt nad Menem. Rekordowa cena należy do pozycji 1131 z aukcji Westfälische Auktionsgesellschaft której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 12 września 2011.

