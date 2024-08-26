Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001
Monety Prus 20 marek Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy
20 marek 1871-1873Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1871 A 502,462 - 1 3441872 A 7,717,323 2,491 1 4291872 B 1,917,993 - 1 1611872 C 3,056,432 - 0 2201873 A 9,062,643 - 2 1951873 A Klipa - - 0 11873 B 3,441,178 - 0 1661873 C 5,227,636 - 1 312
20 marek 1874-1888Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1874 A 762,332 0 531874 B 824,336 0 501874 C 88,205 0 951875 A 4,203,301 0 2311875 B - 0 891876 A 2,672,895 0 1151876 C 423,088 0 851877 A 1,250,306 0 581877 B 501,159 0 621877 C 6,384 0 501878 A 2,175,000 1 861878 C 82,430 0 751879 A 1,023,136 0 431881 A 427,556 0 391882 A 655,102 0 411883 A 4,283,131 2 1841884 A 224,422 1 1361885 A 407,446 0 401886 A 175,977 0 1231887 A 5,645,176 1 3071888 A 533,854 0 238
20 marek 1888Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1888 A 5,363,901 2 12331888 A Jednostronna odbitka - 0 2
20 marek 1888-1889Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1888 A 755,512 0 3181889 A 10,885,270 2 447
20 marek 1890-1913Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1890 A 3,694,754 - 0 1491891 A 2,752,452 - 0 801892 A 1,814,821 - 0 661893 A 3,171,741 - 0 1031894 A 5,814,982 - 0 1491895 A 41,348,909 - 0 1681896 A 4,238,568 - 0 1661897 A 5,393,628 - 1 1661898 A 6,592,219 - 0 2171899 A 5,873,229 - 0 2361900 A 5,162,616 - 1 2381901 A 5,188,340 - 0 2581902 A 4,138,128 - 1 1841903 A 2,870,073 - 0 1131904 A 3,452,625 - 1 1371905 A 4,175,793 287 1 1641905 J 920,784 - 1 1481906 A 7,788,122 124 1 2441906 J 81,686 - 1 1451907 A 2,576,286 - 0 1151908 A 3,274,168 - 0 1801909 A 5,212,836 - 0 1461909 J 350,128 - 1 1071910 A 8,645,549 - 0 2771910 J 753,217 - 1 1391911 A Incuse - - 0 41911 A 4,745,790 - 2 2371912 A 5,569,398 - 2 2441912 J 502,530 - 1 2291913 A 6,102,730 - 0 139
20 marek 1913-1915Prusy
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1913 A - 0 4621914 A 2,136,861 3 7381915 A 1,268,055 0 222
20 marek 1913 Próba
Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży1913 Miedź 0 28
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