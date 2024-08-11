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Niemcy
1873
Niemcy
Okres:
1871-2001
1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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Niemcy
1873
Monety Niemiec 1873 roku
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Cesarskie
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Meklemburgia-Strelitz
Prusy
Saksonia
Wirtembergia
Małe Cesarskie monety
1 marka 1873 A
Średnia cena
200 $
Sprzedaży
0
37
1 marka 1873 B
Średnia cena
410 $
Sprzedaży
0
19
1 marka 1873 C
Średnia cena
85 $
Sprzedaży
0
40
1 marka 1873 D
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
34
1 marka 1873 F
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
0
15
1 marka 1873-1887
Przesunięcie stempla
Średnia cena
5100 $
Sprzedaży
1
48
20 fenigów 1873 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
29
20 fenigów 1873 B
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
18
20 fenigów 1873 C
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
11
20 fenigów 1873 D
Średnia cena
70 $
Sprzedaży
0
46
20 fenigów 1873 E
Średnia cena
960 $
Sprzedaży
0
31
20 fenigów 1873 F
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
41
20 fenigów 1873 G
Średnia cena
150 $
Sprzedaży
0
36
20 fenigów 1873 H
Średnia cena
390 $
Sprzedaży
0
46
20 fenigów 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1873 A
Średnia cena
100 $
Sprzedaży
0
18
10 fenigów 1873 B
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1873 C
Średnia cena
230 $
Sprzedaży
0
15
10 fenigów 1873 D
Średnia cena
130 $
Sprzedaży
0
10
10 fenigów 1873 F
Średnia cena
580 $
Sprzedaży
0
7
10 fenigów 1873 G
Średnia cena
260 $
Sprzedaży
0
4
10 fenigów 1873 H
Średnia cena
210 $
Sprzedaży
0
45
10 fenigów 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
90 $
Sprzedaży
0
3
10 fenigów 1873 G Próba
Klipa. Złoto
Średnia cena
390 $
Sprzedaży
0
25
10 fenigów 1873 G Próba
Klipa. Jednostronna odbitka. Miedź
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 fenigi 1873 A
Średnia cena
80 $
Sprzedaży
0
20
2 fenigi 1873 B
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
5
2 fenigi 1873 C
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
21
2 fenigi 1873 D
Średnia cena
170 $
Sprzedaży
0
10
2 fenigi 1873 F
Średnia cena
300 $
Sprzedaży
0
44
2 fenigi 1873 G
Średnia cena
160 $
Sprzedaży
1
31
2 fenigi 1873-1877
Przesunięcie stempla
Średnia cena
95 $
Sprzedaży
0
10
2 fenigi 1873-1877
Mała waga
Średnia cena
140 $
Sprzedaży
0
4
2 fenigi 1873-1877
Incuse
Średnia cena
65 $
Sprzedaży
0
3
1 fenig 1873 A
Średnia cena
220 $
Sprzedaży
0
69
1 fenig 1873 B
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
0
30
1 fenig 1873 D
Średnia cena
500 $
Sprzedaży
0
32
1 fenig 1873-1889
Przesunięcie stempla
Średnia cena
75 $
Sprzedaży
0
16
Monety Badenu
20 marek 1873 G Badenia
Średnia cena
630 $
Sprzedaży
0
345
10 marek 1873 G Badenia
Średnia cena
390 $
Sprzedaży
0
240
Monety Bawarii
20 marek 1873 D Bawaria
Średnia cena
560 $
Sprzedaży
0
526
10 marek 1873 D Bawaria
Średnia cena
310 $
Sprzedaży
0
378
Monety Hamburga
10 marek 1873 B Hamburg
Średnia cena
3100 $
Sprzedaży
0
189
Monety Hesji
20 marek 1873 H Hesja
Średnia cena
490 $
Sprzedaży
0
422
10 marek 1873 H Hesja
Średnia cena
520 $
Sprzedaży
0
245
Monety Meklemburgii-Strelitz
20 marek 1873 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena
17000 $
Sprzedaży
0
81
10 marek 1873 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena
35000 $
Sprzedaży
0
40
Monety Prus
20 marek 1873 A Prusy
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
2
195
20 marek 1873 A Prusy
Klipa
Średnia cena
720 $
Sprzedaży
0
1
20 marek 1873 B Prusy
Średnia cena
470 $
Sprzedaży
0
166
20 marek 1873 C Prusy
Średnia cena
440 $
Sprzedaży
1
312
10 marek 1873 A Prusy
Średnia cena
320 $
Sprzedaży
1
595
10 marek 1873 B Prusy
Średnia cena
430 $
Sprzedaży
0
123
10 marek 1873 C Prusy
Średnia cena
280 $
Sprzedaży
0
163
Monety Saksonii
20 marek 1873 E Saksonia
Średnia cena
600 $
Sprzedaży
1
582
10 marek 1873 E Saksonia
Średnia cena
350 $
Sprzedaży
0
359
Monety Wirtembergii
20 marek 1873 F Wirtembergia
Średnia cena
530 $
Sprzedaży
0
522
10 marek 1873 F Wirtembergia
Średnia cena
290 $
Sprzedaży
0
260
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1871-2001
Cesarstwo Niemieckie
1871-1918
Republika Weimarska
1919-1933
NRD
1948-1990
RFN
1948-2001
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