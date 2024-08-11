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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Niemiec 1873 roku

Małe Cesarskie monety

Awers
Rewers
1 marka 1873 A
Średnia cena 200 $
Sprzedaży
0 37
Awers
Rewers
1 marka 1873 B
Średnia cena 410 $
Sprzedaży
0 19
Awers
Rewers
1 marka 1873 C
Średnia cena 85 $
Sprzedaży
0 40
Awers
Rewers
1 marka 1873 D
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 34
Awers
Rewers
1 marka 1873 F
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
1 marka 1873-1887 Przesunięcie stempla
Średnia cena 5100 $
Sprzedaży
1 48
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 29
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 B
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 C
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 11
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 D
Średnia cena 70 $
Sprzedaży
0 46
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 E
Średnia cena 960 $
Sprzedaży
0 31
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 F
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 41
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 G
Średnia cena 150 $
Sprzedaży
0 36
Awers
Rewers
20 fenigów 1873 H
Średnia cena 390 $
Sprzedaży
0 46
Awers
Rewers
20 fenigów 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 A
Średnia cena 100 $
Sprzedaży
0 18
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 B
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 C
Średnia cena 230 $
Sprzedaży
0 15
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 D
Średnia cena 130 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 F
Średnia cena 580 $
Sprzedaży
0 7
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 G
Średnia cena 260 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 H
Średnia cena 210 $
Sprzedaży
0 45
Awers
Rewers
10 fenigów 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 90 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 G Próba Klipa. Złoto
Średnia cena 390 $
Sprzedaży
0 25
Awers
Rewers
10 fenigów 1873 G Próba Klipa. Jednostronna odbitka. Miedź
Średnia cena
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 A
Średnia cena 80 $
Sprzedaży
0 20
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 B
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 5
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 C
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 21
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 D
Średnia cena 170 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 F
Średnia cena 300 $
Sprzedaży
0 44
Awers
Rewers
2 fenigi 1873 G
Średnia cena 160 $
Sprzedaży
1 31
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Przesunięcie stempla
Średnia cena 95 $
Sprzedaży
0 10
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Mała waga
Średnia cena 140 $
Sprzedaży
0 4
Awers
Rewers
2 fenigi 1873-1877 Incuse
Średnia cena 65 $
Sprzedaży
0 3
Awers
Rewers
1 fenig 1873 A
Średnia cena 220 $
Sprzedaży
0 69
Awers
Rewers
1 fenig 1873 B
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
0 30
Awers
Rewers
1 fenig 1873 D
Średnia cena 500 $
Sprzedaży
0 32
Awers
Rewers
1 fenig 1873-1889 Przesunięcie stempla
Średnia cena 75 $
Sprzedaży
0 16

Monety Badenu

Awers
Rewers
20 marek 1873 G Badenia
Średnia cena 630 $
Sprzedaży
0 345
Awers
Rewers
10 marek 1873 G Badenia
Średnia cena 390 $
Sprzedaży
0 240

Monety Bawarii

Awers
Rewers
20 marek 1873 D Bawaria
Średnia cena 560 $
Sprzedaży
0 526
Awers
Rewers
10 marek 1873 D Bawaria
Średnia cena 310 $
Sprzedaży
0 378

Monety Hamburga

Awers
Rewers
10 marek 1873 B Hamburg
Średnia cena 3100 $
Sprzedaży
0 189

Monety Hesji

Awers
Rewers
20 marek 1873 H Hesja
Średnia cena 490 $
Sprzedaży
0 422
Awers
Rewers
10 marek 1873 H Hesja
Średnia cena 520 $
Sprzedaży
0 245

Monety Meklemburgii-Strelitz

Awers
Rewers
20 marek 1873 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena 17000 $
Sprzedaży
0 81
Awers
Rewers
10 marek 1873 A Meklemburgii-Strelitz
Średnia cena 35000 $
Sprzedaży
0 40

Monety Prus

Awers
Rewers
20 marek 1873 A Prusy
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
2 195
Awers
Rewers
20 marek 1873 A Prusy Klipa
Średnia cena 720 $
Sprzedaży
0 1
Awers
Rewers
20 marek 1873 B Prusy
Średnia cena 470 $
Sprzedaży
0 166
Awers
Rewers
20 marek 1873 C Prusy
Średnia cena 440 $
Sprzedaży
1 312
Awers
Rewers
10 marek 1873 A Prusy
Średnia cena 320 $
Sprzedaży
1 595
Awers
Rewers
10 marek 1873 B Prusy
Średnia cena 430 $
Sprzedaży
0 123
Awers
Rewers
10 marek 1873 C Prusy
Średnia cena 280 $
Sprzedaży
0 163

Monety Saksonii

Awers
Rewers
20 marek 1873 E Saksonia
Średnia cena 600 $
Sprzedaży
1 582
Awers
Rewers
10 marek 1873 E Saksonia
Średnia cena 350 $
Sprzedaży
0 359

Monety Wirtembergii

Awers
Rewers
20 marek 1873 F Wirtembergia
Średnia cena 530 $
Sprzedaży
0 522
Awers
Rewers
10 marek 1873 F Wirtembergia
Średnia cena 290 $
Sprzedaży
0 260
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