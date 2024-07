20 franków 1817 K "Typ 1816-1824". Bordeaux (Francja, Ludwik XVIII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 20 franków 1817 ze znakiem K. Bordeaux. Jest to złota moneta z okresu Ludwika XVIII. Rekordowa cena należy do pozycji 3630 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 3400 EUR. Licytacja odbyła się 30 września 2020.

Stan AU (2) XF (7) VF (8) F (3) Stan (slab) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) Serwis NGC (1) PCGS (2)