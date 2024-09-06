Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 20 franków Ludwika XVIII - Francja
20 franków 1814-1815
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1814 A Paryż 2,683,837 2 7021814 K Bordeaux 62,680 0 461814 L Bajonna 45,003 0 301814 Q Perpignan 28,632 0 241814 W Lille 59,724 0 311815 A Paryż 2,467,038 0 4991815 B Rouen 23,054 0 791815 K Bordeaux 34,508 0 121815 L Bajonna 54,702 0 701815 Q Perpignan 46,999 0 621815 W Lille 137,802 0 721815 R Londyn 871,581 0 3431815 R Londyn. Miedź - 0 1
20 franków 1816-1824
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1816 A Paryż 167,921 0 411816 B Rouen 22,000 0 01816 K Bordeaux 4,947 0 01816 L Bajonna 853 0 151816 Q Perpignan 8,244 0 171816 W Lille 4,295 0 151817 A Paryż 2,135,147 0 3061817 K Bordeaux 4,803 0 201817 L Bajonna 36,180 0 641817 Q Perpignan 97,232 0 591817 W Lille 155,520 0 291818 A Paryż 2,680,950 0 2491818 L Bajonna 5,394 0 361818 Q Perpignan 25,123 0 161818 T Nantes 16,108 0 221818 W Lille 1,315,276 1 1761819 A Paryż 2,350,206 1 2481819 Q Perpignan 34,000 0 351819 T Nantes 8,734 0 251819 W Lille 218,535 0 461820 A Paryż 1,317,461 0 1061820 Q Perpignan 60,453 0 391820 T Nantes 5,749 0 271820 W Lille 44,431 0 191821 A Paryż 11,761 0 181821 W Lille 8,446 0 161822 A Paryż 212,733 0 451822 H La Rochelle 1,253 0 81822 W Lille 19,951 0 111823 A Paryż 12,432 0 251823 W Lille 7,655 0 201824 A Paryż 1,509,784 0 2441824 Q Perpignan 11,950 0 281824 W Lille 253,283 0 591824 MA Marsylia 2,001 0 361816-1824 Przesunięcie stempla - 0 3
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