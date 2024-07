20 franków 1814 Q "Typ 1814-1815". Perpignan (Francja, Ludwik XVIII)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety francuskiej 20 franków 1814 ze znakiem Q. Perpignan. Jest to złota moneta z okresu Ludwika XVIII. Rekordowa cena należy do pozycji 2450 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 588 USD. Licytacja odbyła się 25 stycznia 2014.

Stan AU (5) XF (2) VF (15) F (2) Stan (slab) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) AU50 (1) XF40 (1) Serwis NGC (3) PCGS (2)

Sprzedawca Wszystkie firmy

ALDE & OGN / Guillard (1)

Aureo & Calicó (1)

Goldberg (1)

Heritage (2)

Hess Divo (1)

ICE (1)

iNumis (2)

Jean ELSEN (1)

Künker (2)

Monnaies d'Antan (2)

Nihon (1)

Nomisma (2)

Numisma - Portugal (1)

Patrick Guillard Collection (1)

SINCONA (2)

VL Nummus (1)

Warin Global Investments (1)

Westfälische (1)