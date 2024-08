8 escudo 1837 So IJ (Chile, Republika (Po denominacji))

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety chilijskiej 8 escudo 1837 ze znakiem So IJ. Jest to złota moneta z okresu Republika (Po denominacji) wybita w mennicy Santiago. Rekordowa cena należy do pozycji 25031 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 22 maja 2023.

Stan UNC (4) AU (9) XF (9) VF (14) F (1) Stan (slab) MS62 (1) MS61 (3) AU58 (1) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) DETAILS (4) Serwis PCGS (3) NGC (13)

Sprzedawca Wszystkie firmy

Aureo & Calicó (2)

Baldwin's (1)

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (1)

Goldberg (1)

Heritage (15)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (3)

Künker (3)

Morton & Eden (1)

Schulman (2)

SINCONA (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (1)

UBS (2)

Veilinghuis de Ruiter (1)