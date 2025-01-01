Katalog
Kanada
Okres:
1901-1936
1901-1936
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Monety Kanady 1914 roku
1 suweren 1914 C
Średnia cena
1500 $
Sprzedaży
3
237
10 dolarów 1914
Średnia cena
1300 $
Sprzedaży
0
632
5 dolarów 1914
Średnia cena
990 $
Sprzedaży
0
166
