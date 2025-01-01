flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

Monety Kanady 1914 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1914 C
Średnia cena1500 $
Sprzedaży
3237
Awers
Rewers
10 dolarów 1914
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
0632
Awers
Rewers
5 dolarów 1914
Średnia cena990 $
Sprzedaży
0166
Kategoria
Rok
