10 dolarów 1914 (Kanada, Jerzy V)
Zdjęcie: Hermes Auctions
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga16,7185 g
- Czystego złota (0,4838 oz) 15,0466 g
- Średnica26,92 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC140,068
Opis
- KrajKanada
- OkresJerzy V
- Nominał10 dolarów
- Rok1914
- WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaOttawa
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 10 dolarów 1914 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20365 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 550 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.
Ile kosztuje złota moneta 10 dolarów 1914 z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 10 dolarów 1914 Jerzego V wynosi 1300 USD. Moneta zawiera 15,0466 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1701,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dolarów 1914?
Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 10 dolarów 1914 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 10 dolarów z datą 1914?
Aby sprzedać 10 dolarów 1914, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.