10 dolarów 1914 (Kanada, Jerzy V)

Ile kosztuje złota moneta 10 dolarów 1914 z okresu Jerzego V? Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 10 dolarów 1914 Jerzego V wynosi 1300 USD. Moneta zawiera 15,0466 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1701,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dolarów 1914? Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 10 dolarów 1914 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.