KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

10 dolarów 1914 (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 10 dolarów 1914 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 10 dolarów 1914 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Hermes Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga16,7185 g
  • Czystego złota (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Średnica26,92 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC140,068

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał10 dolarów
  • Rok1914
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (632)

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 10 dolarów 1914 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20365 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 19 550 USD. Licytacja odbyła się 3 stycznia 2010.

Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1740 $
Cena w walucie aukcji 1740 USD
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Hermes Auctions - 15 lipca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data15 lipca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Hermes Auctions - 24 czerwca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data24 czerwca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Stephen Album - 18 maja 2025
SprzedawcaStephen Album
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Hermes Auctions - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data29 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 20 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 marca 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 13 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 6 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data6 marca 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Hermes Auctions - 4 marca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data4 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 27 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 20 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 23 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1914 na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 10 dolarów 1914 z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 10 dolarów 1914 Jerzego V wynosi 1300 USD. Moneta zawiera 15,0466 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1701,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dolarów 1914?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 10 dolarów 1914 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 dolarów z datą 1914?

Aby sprzedać 10 dolarów 1914, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

