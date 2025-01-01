flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

Złote monety 10 dolarów Jerzego V - Kanada

type-coin
type-coin

10 dolarów 1912-1914

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
191274,75903101913149,23224031914140,0680632
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet KanadyKatalog monet Jerzego VWszystkie Kanadyjski monetyKanadyjski monety o nominale 10 dolarówAukcje numizmatyczne