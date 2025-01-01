Katalog
Kanada
Okres:
1901-1936
1901-1936
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Główna
Katalog
Monety Kanadyjski
Jerzy V
10 dolarów
Złote monety 10 dolarów Jerzego V - Kanada
10 dolarów 1912-1914
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1912
74,759
0
310
1913
149,232
2
403
1914
140,068
0
632
