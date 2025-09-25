flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

10 dolarów 1913 (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 10 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 10 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga16,7185 g
  • Czystego złota (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Średnica26,92 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC149,232

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał10 dolarów
  • Rok1913
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (401)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 10 dolarów 1913 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23263 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 12 925 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanAU55 PCGS
Cena
1620 $
Cena w walucie aukcji 1620 USD
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
2040 $
Cena w walucie aukcji 2040 USD
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Stephen Album - 26 stycznia 2025
SprzedawcaStephen Album
Data26 stycznia 2025
StanAU
Cena
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 16 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 2 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 stycznia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 26 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 19 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanAU
Cena
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 5 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 17 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 17 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Rumnicoin - 25 września 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data25 września 2025
StanXF
Do aukcji
Kanada 10 dolarów 1913 na aukcji Künker - 7 października 2025
SprzedawcaKünker
Data7 października 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 10 dolarów 1913 z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 10 dolarów 1913 Jerzego V wynosi 1400 USD. Moneta zawiera 15,0466 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1701,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dolarów 1913?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 10 dolarów 1913 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 dolarów z datą 1913?

Aby sprzedać 10 dolarów 1913, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
