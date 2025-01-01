flag
Monety Kanady 1913 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1913 C
Średnia cena2700 $
Sprzedaży
0130
Awers
Rewers
10 dolarów 1913
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
2403
Awers
Rewers
5 dolarów 1913
Średnia cena870 $
Sprzedaży
0427
