flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

1 suweren 1913 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1913 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1913 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,715

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1913
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1913 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (130)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1913 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 93 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 6250 GBP. Licytacja odbyła się 14 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
1920 $
Cena w walucie aukcji 1920 USD
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
3840 $
Cena w walucie aukcji 3840 USD
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji CNG - 15 stycznia 2025
SprzedawcaCNG
Data15 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 20 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data20 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Sovereign Rarities - 16 listopada 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data16 listopada 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data2 listopada 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Spink - 27 października 2023
SprzedawcaSpink
Data27 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 4 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Coin Cabinet - 14 marca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 marca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1913 C na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1913 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1913 Jerzego V ze znakiem C wynosi 2700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1913 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1913 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1913 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1913 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet KanadyKatalog monet Jerzego VMonety Kanady w 1913 rokuWszystkie Kanadyjski monetyKanadyjski złote monetyKanadyjski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne