flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

5 dolarów 1913 (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 5 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 5 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga8,3592 g
  • Czystego złota (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Średnica21,59 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC98,832

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał5 dolarów
  • Rok1913
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:870 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 dolarów 1913 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (427)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 5 dolarów 1913 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23260 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7638 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
930 $
Cena w walucie aukcji 930 USD
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
960 $
Cena w walucie aukcji 960 USD
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji WCN - 24 lipca 2025
SprzedawcaWCN
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Auction World - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji San Martino - 1 marca 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji San Martino - 1 marca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data1 marca 2025
StanXF
Cena
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Teutoburger - 13 grudnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 17 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Heritage - 16 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 12 września 2024
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 5 dolarów 1913 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 5 dolarów 1913 z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 5 dolarów 1913 Jerzego V wynosi 870 USD. Moneta zawiera 7,5233 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 850,54 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 dolarów 1913?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 5 dolarów 1913 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 dolarów z datą 1913?

Aby sprzedać 5 dolarów 1913, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet KanadyKatalog monet Jerzego VMonety Kanady w 1913 rokuWszystkie Kanadyjski monetyKanadyjski złote monetyKanadyjski monety o nominale 5 dolarówAukcje numizmatyczne