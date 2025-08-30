flag
10 dolarów 1912 (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 10 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 10 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: Hermes Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga16,7185 g
  • Czystego złota (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Średnica26,92 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC74,759

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał10 dolarów
  • Rok1912
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej 10 dolarów 1912 - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V
Ceny na aukcjach (310)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 10 dolarów 1912 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34142 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 36 000 USD. Licytacja odbyła się 25 sierpnia 2022.

Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Hermes Auctions - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS60 NGC
Cena
1800 $
Cena w walucie aukcji 1800 USD
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Hermes Auctions - 21 czerwca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data21 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Bolaffi - 6 czerwca 2025
SprzedawcaBolaffi
Data6 czerwca 2025
StanXF
Cena
1374 $
Cena w walucie aukcji 1200 EUR
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanXF
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Hermes Auctions - 13 maja 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data13 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 marca 2025
StanXF
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Hermes Auctions - 25 lutego 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data25 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Hermes Auctions - 24 grudnia 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data24 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 12 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data12 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanXF
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanUNC
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Heritage - 17 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Inasta - 5 września 2024
SprzedawcaInasta
Data5 września 2024
StanXF
Cena
Kanada 10 dolarów 1912 na aukcji Spink - 31 lipca 2024
SprzedawcaSpink
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 10 dolarów 1912 z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 10 dolarów 1912 Jerzego V wynosi 1100 USD. Moneta zawiera 15,0466 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1701,09 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 10 dolarów 1912?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 10 dolarów 1912 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 10 dolarów z datą 1912?

Aby sprzedać 10 dolarów 1912, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

