1 suweren 1914 C (Kanada, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1914 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1914 C - cena złotej monety - Kanada, Jerzy V

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC14,891

Opis

  • KrajKanada
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1914
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Średnia cena:1500 USD
Ceny na aukcjach (234)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1914 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 11787 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8338 USD. Licytacja odbyła się 27 lipca 2002.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1680 $
Cena w walucie aukcji 1680 USD
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
1844 $
Cena w walucie aukcji 1600 EUR
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Pegasus Auctions - 8 czerwca 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data8 czerwca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 27 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Via - 9 grudnia 2024
SprzedawcaVia
Data9 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 27 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanAU58 PCGS
Do aukcji
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanMS64 PCGS
Do aukcji
Kanada 1 suweren 1914 C na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanMS65 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1914 C z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1914 Jerzego V ze znakiem C wynosi 1500 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1914 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1914 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1914 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1914 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

