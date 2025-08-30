5 dolarów 1914 (Kanada, Jerzy V)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 5 dolarów 1914 . Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23261 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 575 USD. Licytacja odbyła się 5 stycznia 2014.
Ile kosztuje złota moneta 5 dolarów 1914 z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 5 dolarów 1914 Jerzego V wynosi 990 USD. Moneta zawiera 7,5233 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 850,54 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 dolarów 1914?
Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 5 dolarów 1914 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 dolarów z datą 1914?
Aby sprzedać 5 dolarów 1914, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.