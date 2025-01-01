Katalog
Kanada
Okres:
1901-1936
1901-1936
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Edward VII
Złote monety 1 suweren Edward VII - Kanada
1 suweren 1908-1910
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Naklad
PROOF
Sprzedaży
Sprzedaży
1908
C
-
636
0
85
1909
C
16,273
-
0
147
1910
C
28,012
-
0
214
