1 suweren 1910 C (Kanada, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1910 C - cena złotej monety - Kanada, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1910 C - cena złotej monety - Kanada, Edward VII

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC28,012

Opis

  • KrajKanada
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1910
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Ceny na aukcjach (214)

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1910 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Edward VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29151 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 450 USD. Licytacja odbyła się 13 sierpnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanAU50 NGC
Cena
990 $
Cena w walucie aukcji 990 USD
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 10 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
1920 $
Cena w walucie aukcji 1920 USD
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Stack's - 15 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data15 maja 2025
StanAU55 NGC
Cena
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Aurora Numismatica - 18 marca 2025
SprzedawcaAurora Numismatica
Data18 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Heritage - 17 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 września 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Coin Cabinet - 26 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 czerwca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Kanada 1 suweren 1910 C na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1910 C z okresu Edward VII?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1910 Edward VII ze znakiem C wynosi 1400 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1910 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1910 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1910 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1910 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
