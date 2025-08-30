flag
KanadaOkres:1901-1936 1901-1936

1 suweren 1908 C (Kanada, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1908 C - cena złotej monety - Kanada, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1908 C - cena złotej monety - Kanada, Edward VII

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF636

Opis

  • KrajKanada
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaOttawa
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:14000 USD
Średnia cena (PROOF):8200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1908 C - cena złotej monety - Kanada, Edward VII
Ceny na aukcjach (85)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1908 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Edward VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 51178 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 44 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanSP65 NGC
Cena
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanSP65 NGC
Cena
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanPROOF
Cena
14102 $
Cena w walucie aukcji 10500 GBP
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanSP65 PCGS
Cena
17000 $
Cena w walucie aukcji 17000 USD
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 22 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2024
StanSP62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanSP65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanPROOF
Cena
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanPROOF
Cena
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 8 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2024
StanSP64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanSP62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanSP67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 5 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data5 maja 2023
StanSP58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanSP66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Coin Cabinet - 25 października 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 października 2022
StanSP62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanSP62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Künker - 27 września 2022
SprzedawcaKünker
Data27 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2022
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2022
StanSP65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Kanada 1 suweren 1908 C na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanSP64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1908 C z okresu Edward VII?

Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1908 Edward VII ze znakiem C wynosi 14000 USD dla emisji obiegowej oraz 8200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1908 z literami C?

Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1908 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1908 i znakiem C?

Aby sprzedać 1 suweren 1908 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet KanadyKatalog monet Edward VIIMonety Kanady w 1908 rokuWszystkie Kanadyjski monetyKanadyjski złote monetyKanadyjski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne