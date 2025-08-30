1 suweren 1909 C (Kanada, Edward VII)
Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC16,273
Opis
- KrajKanada
- OkresEdward VII
- Nominał1 suweren
- Rok1909
- WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaOttawa
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety Kanadyjskiej 1 suweren 1909 ze znakiem C. Jest to złota moneta z okresu Edward VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99167 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 31 200 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1909 C z okresu Edward VII?
Według najnowszych danych na dzień 31 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1909 Edward VII ze znakiem C wynosi 2900 USD dla emisji obiegowej oraz 13000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 828,04 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1909 z literami C?
Informacja o aktualnej wartości Kanadyjskiej monety 1 suweren 1909 z literami C opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1909 i znakiem C?
Aby sprzedać 1 suweren 1909 C, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.