Ducado 1824 (Stolberg-Wernigerode, Enrique XII)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso3,49 g
- Oro puro (0,1106 oz) 3,4411 g
- Diámetro20 mm
- CantoEstriado
Descripción
- PaísStolberg-Wernigerode
- PeríodoEnrique XII
- Valor nominalDucado
- Año1824
- GobernanteEnrique XII (Conde de Stolberg-Wernigerode)
- Casa de monedaDresde
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado de 1824 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Enrique XII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1363 vendido en la subasta Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH por EUR 4200. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Enrique XII de Ducado del 1824?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1824 es de 2600 USD para las monedas de acuñación regular y de 3100 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,4411 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 374,36 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1824?
La información sobre el precio actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado del 1824 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1824?
Para vender Ducado del 1824, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.