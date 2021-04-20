flag
Stolberg-WernigerodePeríodo:1818-1824 1818-1824

Ducado 1824 (Stolberg-Wernigerode, Enrique XII)

Anverso Ducado 1824 - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Enrique XIIReverso Ducado 1824 - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Enrique XII

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,49 g
  • Oro puro (0,1106 oz) 3,4411 g
  • Diámetro20 mm
  • CantoEstriado

Descripción

  • PaísStolberg-Wernigerode
  • PeríodoEnrique XII
  • Valor nominalDucado
  • Año1824
  • GobernanteEnrique XII (Conde de Stolberg-Wernigerode)
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2600 USD
Precio promedio (PROOF):3100 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1824 - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Enrique XII
Precios de subastas (43)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado de 1824 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Enrique XII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1363 vendido en la subasta Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH por EUR 4200. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Busso Peus - 26 de abril de 2024
VendedorBusso Peus
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
2789 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Künker - 29 de febrero de 2024
VendedorKünker
Fecha29 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
1897 $
Precio en la divisa de la subasta 1750 EUR
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha25 de septiembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Auction World - 17 de julio de 2022
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Künker - 24 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónMS63 PL PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Tauler & Fau - 3 de noviembre de 2021
VendedorTauler & Fau
Fecha3 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Möller - 8 de junio de 2021
VendedorMöller
Fecha8 de junio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Gorny & Mosch - 20 de abril de 2021
VendedorGorny & Mosch
Fecha20 de abril de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Künker - 26 de marzo de 2021
VendedorKünker
Fecha26 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Tauler & Fau - 9 de marzo de 2021
VendedorTauler & Fau
Fecha9 de marzo de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta SINCONA - 9 de junio de 2020
VendedorSINCONA
Fecha9 de junio de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Auction World - 20 de abril de 2020
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2020
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Rare Coins - 7 de diciembre de 2019
VendedorRare Coins
Fecha7 de diciembre de 2019
ConservaciónMS63
Precio
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Katz - 2 de noviembre de 2019
VendedorKatz
Fecha2 de noviembre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Aurea - 1 de diciembre de 2018
VendedorAurea
Fecha1 de diciembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Künker - 21 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta GINZA - 18 de noviembre de 2017
VendedorGINZA
Fecha18 de noviembre de 2017
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Grün - 15 de noviembre de 2017
VendedorGrün
Fecha15 de noviembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Künker - 29 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta HIRSCH - 21 de septiembre de 2017
VendedorHIRSCH
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1824 en subasta Westfälische - 13 de septiembre de 2017
VendedorWestfälische
Fecha13 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Enrique XII de Ducado del 1824?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1824 es de 2600 USD para las monedas de acuñación regular y de 3100 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,4411 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 374,36 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1824?

La información sobre el precio actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado del 1824 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1824?

Para vender Ducado del 1824, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas Stolberg-WernigerodeCatálogo de monedas de Enrique XIIMonedas Stolberg-Wernigerode en 1824Todas monedas Stolberg-WernigerodeStolberg-Wernigerode de oro monedas Stolberg-Wernigerode monedas con valor nominal DucadoSubastas numismáticas