Stolberg-Wernigerode
Período:
1818-1824
1818-1824
Cristián Federico
1818-1818
Enrique XII
1824-1824
Valoración de monedas Stolberg-Wernigerode
Enrique XII
Ducado
Monedas de oro Ducado de Enrique XII - Stolberg-Wernigerode
Ducado 1824
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1824
0
43
