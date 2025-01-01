flag
Stolberg-WernigerodePeríodo:1818-1824 1818-1824

Catálogo de monedas de Enrique XII (1824-1824)

Monedas agregadas en total: 1

Período de Enrique XII
Catálogo de monedasEnrique XII1824-1824
coinOro
Año de la moneda

Precios y descripción de las monedas de Enrique XII

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Ducat 1824
Gold$2,600$3,100043
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas Stolberg-WernigerodeTodas monedas Stolberg-WernigerodeStolberg-Wernigerode de oro monedas Subastas numismáticas