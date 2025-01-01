Catálogo
Stolberg-Wernigerode
Período:
1818-1824
1818-1824
Cristián Federico
1818-1818
Enrique XII
1824-1824
Valoración de monedas Stolberg-Wernigerode
Enrique XII
Catálogo de monedas de Enrique XII (1824-1824)
Enrique XII
1824-1824
Oro
Ducado
Año de la moneda
1824
Precios y descripción de las monedas de Enrique XII
Stolberg-Wernigerode, Heinrich XII
Ducat 1824
Gold
$2,600
$3,100
