Canadá
Período:
1901-1936
1901-1936
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Monedas de oro 10 dólares de Jorge V - Canadá
10 dólares 1912-1914
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1912
74,759
0
310
1913
149,232
2
403
1914
140,068
0
632
