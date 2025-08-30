flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

10 dólares 1912 (Canadá, Jorge V)

Anverso 10 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso 10 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Hermes Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso16,7185 g
  • Oro puro (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Diámetro26,92 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC74,759

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal10 dólares
  • Año1912
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (310)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de 10 dólares de 1912 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34142 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 36000. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Hermes Auctions - 19 de agosto de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha19 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS60 NGC
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Hermes Auctions - 21 de junio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha21 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Bolaffi - 6 de junio de 2025
VendedorBolaffi
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
1374 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 EUR
Canadá 10 dólares 1912 en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Hermes Auctions - 13 de mayo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Jean ELSEN - 22 de marzo de 2025
VendedorJean ELSEN
Fecha22 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Hermes Auctions - 25 de febrero de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Stack's - 17 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha17 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Hermes Auctions - 24 de diciembre de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha24 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 12 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Heritage - 17 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Inasta - 5 de septiembre de 2024
VendedorInasta
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1912 en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 10 dólares del 1912?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 dólares del 1912 es de 1100 USD. La moneda contiene 15,0466 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1701,09 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 dólares del 1912?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de 10 dólares del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 dólares del 1912?

Para vender 10 dólares del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
