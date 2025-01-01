flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Monedas de Canadá 1912

Monedas de oro

Anverso
Reverso
10 dólares 1912
Precio promedio1100 $
Ventas
0310
Anverso
Reverso
5 dólares 1912
Precio promedio780 $
Ventas
0637
Categoría
Año
Buscar