flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

5 dólares 1912 (Canadá, Jorge V)

Anverso 5 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso 5 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Studio Numismatico Raffaele Negrini

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso8,3592 g
  • Oro puro (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Diámetro21,59 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC165,680

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal5 dólares
  • Año1912
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:780 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 dólares 1912 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (637)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de 5 dólares de 1912 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29160 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 23500. La subasta tuvo lugar el 13 de agosto de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Katz - 31 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1110 $
Precio en la divisa de la subasta 1110 USD
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
930 $
Precio en la divisa de la subasta 930 USD
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 de abril de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 9 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 28 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 5 dólares 1912 en subasta Heritage - 3 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 5 dólares del 1912?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 5 dólares del 1912 es de 780 USD. La moneda contiene 7,5233 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 850,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 dólares del 1912?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de 5 dólares del 1912 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 dólares del 1912?

Para vender 5 dólares del 1912, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas CanadáCatálogo de monedas de Jorge VMonedas Canadá en 1912Todas monedas canadiensecanadiense de oro monedas canadiense monedas con valor nominal 5 dólaresSubastas numismáticas