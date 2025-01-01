Catálogo
Canadá
Período:
1901-1936
1901-1936
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Monedas de oro 5 dólares de Jorge V - Canadá
5 dólares 1912-1914
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1912
165,680
0
637
1913
98,832
0
427
1914
31,122
0
166
