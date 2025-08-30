flag
5 dólares 1914 (Canadá, Jorge V)

Anverso 5 dólares 1914 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso 5 dólares 1914 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Jean ELSEN & ses Fils s.a

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso8,3592 g
  • Oro puro (0,2419 oz) 7,5233 g
  • Diámetro21,59 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC31,122

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal5 dólares
  • Año1914
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda canadiense de 5 dólares de 1914 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23261 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10575. La subasta tuvo lugar el 5 de enero de 2014.

Canadá 5 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
1260 $
Precio en la divisa de la subasta 1260 USD
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1440 $
Precio en la divisa de la subasta 1440 USD
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
VendedorKünker
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Stack's - 23 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha9 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónMS62 ANACS
Precio
Canadá 5 dólares 1914 en subasta Stack's - 17 de mayo de 2023
VendedorStack's
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha6 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 5 dólares del 1914?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 5 dólares del 1914 es de 990 USD. La moneda contiene 7,5233 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 850,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 dólares del 1914?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de 5 dólares del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 dólares del 1914?

Para vender 5 dólares del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

