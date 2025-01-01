flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Monedas de Canadá 1914

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1914 C
Precio promedio1500 $
Ventas
3237
Anverso
Reverso
10 dólares 1914
Precio promedio1300 $
Ventas
0632
Anverso
Reverso
5 dólares 1914
Precio promedio990 $
Ventas
0166
