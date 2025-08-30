flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

10 dólares 1914 (Canadá, Jorge V)

Anverso 10 dólares 1914 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso 10 dólares 1914 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Hermes Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso16,7185 g
  • Oro puro (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Diámetro26,92 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC140,068

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal10 dólares
  • Año1914
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 dólares 1914 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (632)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de 10 dólares de 1914 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20365 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 19550. La subasta tuvo lugar el 3 de enero de 2010.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1740 $
Precio en la divisa de la subasta 1740 USD
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
1800 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 USD
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Hermes Auctions - 15 de julio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Hermes Auctions - 24 de junio de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha24 de junio de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Stephen Album - 18 de mayo de 2025
VendedorStephen Album
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Hermes Auctions - 29 de abril de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 20 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 13 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 6 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Hermes Auctions - 4 de marzo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha4 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 27 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 20 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 10 de febrero de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de febrero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Spink - 31 de enero de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 23 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1914 en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 10 dólares del 1914?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 dólares del 1914 es de 1300 USD. La moneda contiene 15,0466 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1701,09 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 dólares del 1914?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de 10 dólares del 1914 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 dólares del 1914?

Para vender 10 dólares del 1914, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas CanadáCatálogo de monedas de Jorge VMonedas Canadá en 1914Todas monedas canadiensecanadiense de oro monedas canadiense monedas con valor nominal 10 dólaresSubastas numismáticas