flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

10 dólares 1913 (Canadá, Jorge V)

Anverso 10 dólares 1913 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso 10 dólares 1913 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: Russiancoin

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso16,7185 g
  • Oro puro (0,4838 oz) 15,0466 g
  • Diámetro26,92 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC149,232

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominal10 dólares
  • Año1913
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 10 dólares 1913 - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (401)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de 10 dólares de 1913 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23263 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 12925. La subasta tuvo lugar el 5 de enero de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 14 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
1620 $
Precio en la divisa de la subasta 1620 USD
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
2040 $
Precio en la divisa de la subasta 2040 USD
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 20 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Stephen Album - 26 de enero de 2025
VendedorStephen Album
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 16 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 9 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 2 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 26 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha26 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 19 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 5 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha5 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 14 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha14 de noviembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Coin Cabinet - 5 de noviembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta SINCONA - 23 de octubre de 2024
VendedorSINCONA
Fecha23 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 17 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Heritage - 17 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Rumnicoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Canadá 10 dólares 1913 en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de 10 dólares del 1913?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 dólares del 1913 es de 1400 USD. La moneda contiene 15,0466 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1701,09 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 dólares del 1913?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de 10 dólares del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 dólares del 1913?

Para vender 10 dólares del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
