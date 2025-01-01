flag
Monedas de Canadá 1913

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano 1913 C
Precio promedio2700 $
Ventas
0130
Anverso
Reverso
10 dólares 1913
Precio promedio1400 $
Ventas
2403
Anverso
Reverso
5 dólares 1913
Precio promedio870 $
Ventas
0427
