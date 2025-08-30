flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1913 C (Canadá, Jorge V)

Anverso Soberano 1913 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge VReverso Soberano 1913 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V

Foto hecha por: The Coin Cabinet

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,715

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoJorge V
  • Valor nominalSoberano
  • Año1913
  • GobernanteJorge V
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2700 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1913 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Jorge V
Precios de subastas (130)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1913 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge V. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 93 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 6250. La subasta tuvo lugar el 14 de marzo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1920 $
Precio en la divisa de la subasta 1920 USD
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
3840 $
Precio en la divisa de la subasta 3840 USD
Canadá Soberano 1913 C en subasta CNG - 15 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 20 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha20 de junio de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Sovereign Rarities - 16 de noviembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
Canadá Soberano 1913 C en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Spink - 27 de octubre de 2023
VendedorSpink
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 4 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Coin Cabinet - 14 de marzo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha14 de marzo de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1913 C en subasta Heritage - 18 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge V de Soberano del 1913. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1913. C es de 2700 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1913 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1913 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1913. C?

Para vender Soberano del 1913, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas CanadáCatálogo de monedas de Jorge VMonedas Canadá en 1913Todas monedas canadiensecanadiense de oro monedas canadiense monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas