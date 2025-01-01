Catálogo
Canadá
Período:
1901-1936
1901-1936
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Valoración de monedas canadiense
Eduardo VII
Soberano
Monedas de oro Soberano Eduardo VII - Canadá
Soberano 1908-1910
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Acuñación
PROOF
Ventas
Ventas
1908
C
-
636
0
85
1909
C
16,273
-
0
147
1910
C
28,012
-
0
214
