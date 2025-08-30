flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1910 C (Canadá, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1910 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VIIReverso Soberano 1910 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC28,012

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1910
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1910 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII
Precios de subastas (214)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1910 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 29151 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16450. La subasta tuvo lugar el 13 de agosto de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
990 $
Precio en la divisa de la subasta 990 USD
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1920 $
Precio en la divisa de la subasta 1920 USD
Canadá Soberano 1910 C en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Canadá Soberano 1910 C en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Canadá Soberano 1910 C en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta NOONANS - 10 de diciembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Bolaffi - 29 de noviembre de 2024
VendedorBolaffi
Fecha29 de noviembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
Canadá Soberano 1910 C en subasta Stack's - 31 de octubre de 2024
VendedorStack's
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Heritage - 17 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
Canadá Soberano 1910 C en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Coin Cabinet - 26 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1910 C en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Eduardo VII de Soberano del 1910. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1910. C es de 1400 USD. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1910 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1910. C?

Para vender Soberano del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas CanadáCatálogo de monedas Eduardo VIIMonedas Canadá en 1910Todas monedas canadiensecanadiense de oro monedas canadiense monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas