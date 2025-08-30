flag
CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1909 C (Canadá, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1909 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VIIReverso Soberano 1909 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC16,273

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1909
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2900 USD
Precio promedio (PROOF):13000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1909 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII
Precios de subastas (147)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1909 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99167 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 31200. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
1680 $
Precio en la divisa de la subasta 1680 USD
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1680 $
Precio en la divisa de la subasta 1680 USD
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 10 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Coin Cabinet - 27 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
Canadá Soberano 1909 C en subasta Stack's - 15 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Canadá Soberano 1909 C en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónSP61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Coin Cabinet - 12 de diciembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta Heritage - 17 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Canadá Soberano 1909 C en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Eduardo VII de Soberano del 1909. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1909. C es de 2900 USD para las monedas de acuñación regular y de 13000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1909 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1909 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1909. C?

Para vender Soberano del 1909, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
