CanadáPeríodo:1901-1936 1901-1936

Soberano 1908 C (Canadá, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1908 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VIIReverso Soberano 1908 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada PROOF636

Descripción

  • PaísCanadá
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1908
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaOttawa
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:14000 USD
Precio promedio (PROOF):8200 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1908 C - valor de la moneda de oro - Canadá, Eduardo VII
Precios de subastas (85)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda canadiense de Soberano de 1908 con marca de ceca C. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 51178 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 44000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP65 NGC
Precio
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónSP65 NGC
Precio
Canadá Soberano 1908 C en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
14102 $
Precio en la divisa de la subasta 10500 GBP
Canadá Soberano 1908 C en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
17000 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 USD
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 22 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha22 de diciembre de 2024
ConservaciónSP62 NGC
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 2 de noviembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha2 de noviembre de 2024
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Canadá Soberano 1908 C en subasta NOONANS - 18 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha18 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Sovereign Rarities - 29 de mayo de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónSP62 NGC
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónSP67 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 5 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de mayo de 2023
ConservaciónSP58 NGC
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónSP66 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Coin Cabinet - 25 de octubre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de octubre de 2022
ConservaciónSP62 NGC
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Coin Cabinet - 28 de septiembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónSP62 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Künker - 27 de septiembre de 2022
VendedorKünker
Fecha27 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Stack's - 23 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha23 de agosto de 2022
ConservaciónSP65 PCGS
Precio
******
Canadá Soberano 1908 C en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Eduardo VII de Soberano del 1908. C?

Según los últimos datos, a fecha de 31 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1908. C es de 14000 USD para las monedas de acuñación regular y de 8200 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1908 con letras C?

La información sobre el precio actual de la moneda canadiense de Soberano del 1908 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1908. C?

Para vender Soberano del 1908, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
