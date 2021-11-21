flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1901 P "Cabeza velada" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1901 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1901 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,889,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1901
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:770 USD
Precio promedio (PROOF):100000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1901 P "Cabeza velada" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (161)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1901 "Cabeza velada" con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 892 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 95000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
1500 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 USD
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Skanfil Auksjoner AS - 18 de enero de 2025
VendedorSkanfil Auksjoner AS
Fecha18 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
506 $
Precio en la divisa de la subasta 5800 NOK
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage Eur - 11 de noviembre de 2024
VendedorHeritage Eur
Fecha11 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Artemide Aste - 27 de octubre de 2024
VendedorArtemide Aste
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónMS61 CCG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 8 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Roxbury’s - 20 de julio de 2024
VendedorRoxbury’s
Fecha20 de julio de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 7 de mayo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha7 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Coin Cabinet - 28 de agosto de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta
Australia Soberano 1901 P "Cabeza velada" en subasta Mowbray Collectables - 19 de septiembre de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1901. P. "Cabeza velada"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1901. P. "Cabeza velada" es de 770 USD para las monedas de acuñación regular y de 100000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 812,52 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1901. "Cabeza velada" con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1901 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1901. P. "Cabeza velada"?

Para vender Soberano del 1901, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de VictoriaMonedas de Australia en 1901Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas