AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" (Australia, Victoria)

Anverso Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, VictoriaReverso Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22,05 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,837,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoVictoria
  • Valor nominalSoberano
  • Año1892
  • GobernanteVictoria
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" - valor de la moneda de oro - Australia, Victoria
Precios de subastas (99)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1892 "Retrato jubilar" con marca de ceca S JEB. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Victoria. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2054 vendido en la subasta Roxbury’s Auction House por AUD 2350. La subasta tuvo lugar el 24 de marzo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
1080 $
Precio en la divisa de la subasta 1080 USD
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
509 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 18 de junio de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2024
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Tennants Auctioneers - 8 de mayo de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Bruun Rasmussen - 28 de abril de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha28 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 5 de marzo de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha5 de marzo de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Numisma - Portugal - 27 de septiembre de 2023
VendedorNumisma - Portugal
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta GINZA - 10 de junio de 2023
VendedorGINZA
Fecha10 de junio de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Australia Soberano 1892 S JEB "Retrato jubilar" en subasta Teutoburger - 13 de septiembre de 2025
VendedorTeutoburger
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Victoria de Soberano del 1892. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1892. S. JEB. "Retrato jubilar" es de 550 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,56 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1892. "Retrato jubilar" con letras S JEB?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1892 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1892. S. JEB. "Retrato jubilar"?

Para vender Soberano del 1892, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

