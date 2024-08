1 1/2 Pence (3 Halfpence) 1834 (Großbritannien, Wilhelm IV)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 1/2 Pence (3 Halfpence) 1834 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Wilhelm IV und wurde vom Münzamt in Großbritannien (The Royal mint) geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 31421, welches bei Heritage Auctions für 3.525 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Januar 2014.

Erhaltung PROOF (8) UNC (14) AU (1) XF (7) VF (9) VG (1) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (2) MS61 (1) PF66 (1) Service PCGS (3) NGC (10)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (1)

CMA Auctions (1)

DNW (1)

Downies (1)

Emporium Hamburg (1)

Goldberg (3)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Heritage (6)

Heritage Eur (1)

Künker (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

Nomisma (2)

Numismática Leilões (1)

Pruvost (1)

Rio de la Plata (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (3)

St James’s (1)

Stephen Album (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (6)

Veilinghuis de Ruiter (1)